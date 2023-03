Statale 554, perde il controllo dell’auto e vola a cavallo del guard rail: salvo per miracolo. Nelle prime ore del mattino il personale della Sezione Infortunistica del Corpo di Polizia Locale di Cagliari è intervenuto per i rilievi di un sinistro stradale sulla S.S. 554. Un’autovettura condotta da un uomo del 1979 residente nella provincia di Cagliari stava percorrendo la S.S. 554, quando il suo conducente ne ha perso il controllo andando ad impattare con il guardrail centrale e terminando la sua corsa a cavallo dello stesso. Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo presso il Brotzu. Per il conducente sono stati richiesti gli accertamenti per la verifica dell’eventuale stato di alterazione derivante dall’uso di alcool o droghe. Sul posto oltre alla Polizia Locale, anche l’ANAS e l’ACI.