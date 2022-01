Statale 554, auto “impazzita” scatena un tamponamento con sette feriti trasportati in ospedale. Incredibile incidente nel tratto selargino della statale: ben sei auto coinvolte nello schianto provocato da una vettura che andava a tutta velocità, sette persone ferite e trasportate d’urgenza in ospedale, intervengono anche i vigili del fuoco. Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando intorno alle 17:30 di oggi nella strada statale 554 all’altezza dell’incrocio Selargius – Dolianova, per incidente stradale dove per cause da accertare sei autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro. I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Sono sette persone ferite trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto presente la Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.