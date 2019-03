Stanotte torna l’ora legale, lancette avanti di un’ora: come affrontare quei 60 minuti di sonno in meno

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 si torna all’ora legale. Tutti pronti a spostare le lancette avanti di un’ora, dalle 02:00 si passerà direttamente alle 03:00. Cosa vuol dire questo? Che dormiremo un’ora in meno, ma anche che le giornate iniziano ad allungarsi e che l’estate si fa sempre più vicina.

Se domenica prossima vi sveglierete scombussolati, sappiate che è colpa dell’ora in meno di sonno. La sensazione sarà quella di un mini jet-leg, ma nessun allarmismo. I rimedi ci sono. Come consiglia Carla Lertola, medico pratico e specialista in Scienze dell’alimentazione, la sera di sabato 30 marzo meglio evitare di mangiare tanto e pesante. Una cena leggera favorisce il sonno. Poi la mattina o nel pomeriggio approfittatene per fare un po’ di sana e corretta attività fisica. Sarete inevitabilmente stanchi e la sera andrete a letto molto volentieri. Appena vi sarete coricati, spegnete smartphone, cellulari, tablet, computer e quant’altro. La luce dei dispositivi rende difficoltoso addormentarsi. Quindi, almeno per una sera, niente serie televisive a letto…

Continuate la lettura qui su Quotidiano,. net, il nostro giornale partner: https://www.quotidiano.net/magazine/ora-legale-lancette-1.4515097