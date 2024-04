Stangata al mondo dell’atletica, il Comune raddoppia la tariffa del campo Santoru: “Cagliari nemica dello sport”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Uno degli ultimi colpi di coda di questa amministrazione comunale è una mannaia sulle società sportive che utilizzano il campo di atletica leggera Santoru di via degli Sport: la tariffa per ciascuno dei loro tesserati che utilizzano il campo passa da 2 a 5 euro al mese, senza peraltro alcuna distinzione tra adulti e bambini”. La denuncia è della consigliera di Alleanza verdi-Sardegna Giulia Andreozzi.. “Un salasso (due volte e mezzo il costo precedente) per le società sportive che già fanno tanti sacrifici per consentire a tanti bambini e bambine la pratica dell’atletica leggera a un costo calmierato che verosimilmente non sarà più sostenibile. Ma pensiamo”, aggiunge, anche ai tanti atleti agonisti e ai master che quotidianamente utilizzano il campo per allenarsi, per raggiungere traguardi importanti o per perseguire una passione. La beffa finale è che il titolo della delibera di giunta è “promozione dell’attività sportiva cittadina”. Pensate se non la volessero promuovere. Per fortuna”, conclude, “a breve avremo l’occasione di liberarci di questa amministrazione”.