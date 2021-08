Cagliari, l’appello dal Ss. Trinità: “Il 90% dei ricoverati non è immunizzato. Vaccinatevi”

“Questo pomeriggio le Malattie Infettive del SS. Trinità sono state riconvertite in Covid. Troppo alto il numero dei pazienti con necessità di ricovero. Un terribile dejà vu”. Così Goffredo Angioni, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Is Mirrionis. “Insufficienze respiratorie, ventilazioni assistite, sguardi atterriti, ossigeno, tute, camere a pressione negativa, monitor.

Un salto nel passato, nonostante oggi siamo in possesso di un’arma straordinaria come il vaccino.

Confermo, anche nel nostro caso, i dati presentati nei giorni scorsi dal nostro Direttore Sanitario Sergio Marracini: il 90% dei ricoverati non è vaccinato. Per me una situazione difficilmente comprensibile. Continuo a consigliarlo caldamente: ascoltate la scienza non i chiacchiericci, vaccinatevi. Fatelo almeno per voi”.