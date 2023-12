Ss 195, in corso i sopralluoghi sulla piazzola interessata dallo smottamento: interventi per 150 mila euro

Nel tratto costiero della statale 195 “Sulcitana” sono in corso da parte di Anas le attività di sondaggio sulla piazzola interessata dallo smottamento.

Le operazioni, che saranno eseguite durante tutta la mattinata, non interferiscono con il traffico che risulta quindi completamente regolare. I sondaggi saranno utili a verificare l’attuale stato del corpo stradale per consentire il successivo intervento di ripristino definitivo che riguarderà la posa di una scogliera di protezione, mediante massi di grandi dimensioni oltre che la realizzazione di interventi specifici per la messa in sicurezza del bordo stradale.

Il valore degli interventi è di circa 150 mila euro.