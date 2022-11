Squilla il telefono, agghiacciante saluto: “Lei lo sa che la sua bolletta aumenta del 40 per cento…”

SQUILLA il telefono !!! Nelle ore e nei momenti più impensabili, quando sei a casa a sbrigare le faccende domestiche o sei per strada in cammino o anche seduto al bar per goderti una tazza di caffè chiacchierando con un amico, ti squilla il telefono. rispondi con cortesia, ma dall’altra parte ,una voce perentoria, dal tono rude, da caporale che si rivolge ai sottoposti, ti gela: “La bolletta della luce e del gas del mese di novembre subirà un aumento del 40%, quaranta per cento !!! ???. Non ti rimane che chiudere immediatamente la conversazione, cosa che ho fatto istintivamente, mandando a quel paese il portatore delle notizie delle “disgrazie” incombenti, connesse al costo dell’energia, che tanti danni sta provocando, soprattutto alla povera genteL’ultima telefonata di tale tenore mi è giunta al cellulare da un ignoto interlocutore che risponde al numero 330. . . . . .90, che sarebbe utile sapere a quale fornitore di energia corrisponde. Sarà possibile? Magari far cessare questa sorta di supplizio giornaliero. Lasciateci almeno assaporare le bollette che ci arrivano !!! Marcello Roberto Marchi