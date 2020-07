Padre e figlio attaccati da un enorme squalo bianco. Ecco il video del momento dell’attacco

Sean Vinar e il figlio James hanno filmato il 29 luglio il momento in cui un grande squalo bianco ha attaccato la loro barca lunga 5,7 mt al largo di Barrenjoey, in Tasmania. I due, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, stavano osservando un gruppo di foche non lontane dalla loro imbarcazione. Pochi istanti più tardi, la barca è stata urtata violentemente da un grande squalo bianco lungo almeno 4 metri. “Ha danneggiato la parte anteriore dell’imbarcazione con un morso, ha raccontato Sean Vinar, prima di saltare fuori dall’acqua sbattendo la coda vicino alla prua. Fortunatamente siamo riusciti a scappare via senza nessuna conseguenza. Non pensavamo di trovarci nel suo territorio di caccia”. Ecco il video: https://youtu.be/oR947mU85jo