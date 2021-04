Sprint vaccini nel Cagliaritano, l’hub di Quartu sarà dedicato ai medici di base

Giuseppe Chessa, Presidente dell’ordine dei medici, a Radio Casteddu: qualche polemica nei giorni scorsi sui medici di base, “è stata una tempesta in un bicchier d’acqua: quando io ho parlato dei medici di medicina generale non volevo intendere una categoria intera e tantomeno accusarla: c’erano delle resistenze a riguardo, tutto questo è stato mal capito. Ho avuto modo di interloquire con i dirigenti e, quindi, stiamo parlando di un episodio tutto sommato spiacevole ma già messo in archivio. La cosa importante è fare le vaccinazioni: io ho avuto modo di avere notizia che l’Hub di Quartu, che sta aprendo, dovrebbe essere riservato all’attività dei medici di medicina generale. Penso che sia un fatto importante, in cui potranno dimostrare la loro capacità. Non saranno solo medici di base ma anche le guardie mediche, i pediatri di base.

Per quanto riguarda i contagi, i ricoveri io penso che stiamo vivendo il frutto, purtroppo, di quelle due settimane in cui abbiamo vissuto credendo di essere usciti dal guano ma così non è: se si osserva la curva, si nota che i contagi sono risaliti dopo un periodo di circa due settimane che fanno riferimento proprio a quel periodo di zona bianca. Per evitare che questo si ripeta di continuo bisogna vaccinare tutti più in fretta possibile. Bisognerà usare la mascherina fino a quando la situazione non migliorerà e si raggiungerà l’immunità. Allora si farà festa”.

Risentite qui l'intervista a Giuseppe Chessa del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

