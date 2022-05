Sport equestri: l’accordo tra Sardegna e Corsica riduce i costi per le gare

Isole vicine e ora “gemelle” per gli sport equestri, Sardegna e Corsica hanno deciso di collaborare per limitare i costi e anche le lunghe trasferte per le gare di salto ostacoli, endurance e dressage. L’accordo tra la Federazione Italiana Sport Equestri e la Fédération Française d’Équitation consente agli atleti tesserati in Sardegna e Corsica per le rispettive federazioni di prendere parte alle competizioni che si svolgeranno nelle due isole senza dover sopportare gli ulteriori oneri di registrazione, previsti dai regolamenti, le cosiddette licenze di confine. Senza dimenticare la comodità e velocità del collegamento navale, nonché il risparmio del passaggio in traghetto visto il consistente aumento dei costi nelle tratte da e per la Penisola.

La proposta, supportata dal Comitato FISE Sardegna e dal Comitato FFE della Corsica, è stata discussa ai primi di dicembre e deliberata qualche settimana dopo nel Consiglio Federale (14 dicembre) e quindi ora che la stagione ha preso il via, si tratta di inserire nel fitto calendario sardo gli eventi che fanno parte degli appuntamenti equestri in Corsica, e viceversa.