Spiagge sicure a Quartu, via al bando per il servizio di salvamento a mare

Quartu Sant’Elena – “Spiagge sicure”: raddoppiato il finanziamento regionale con 20 mila euro di fondi comunali.

È stata indetta una selezione pubblica per l’individuazione di associazioni di volontariato abilitate all’espletamento del servizio di salvamento a mare, iscritte nell’Elenco Territoriale di Protezione Civile alla categoria mare, che comprende le classi operative relative a vigilanza dei litorali, vigilanza con pattugliamento a mare, salvamento a mare fissa, sommozzatori, assistenti bagnanti e/o osservatori e auto formazione, per la realizzazione del “Programma Integrato di Salvataggio all’utenza Balneare per finalità di Tutela della Pubblica Incolumità e di Soccorso Marittimo – Stagione Balneare Estiva 2021”.

Una priorità, quindi, per l’amministrazione comunale che, oltre i fondi regionali, ha deciso di impegnare altri 20 mila euro delle proprie casse per questa stagione estiva.

Le spiagge situate nel territorio, rappresentano per il comune una potenziale riserva di crescita economica e culturale, la cui fruizione, soprattutto nei mesi estivi, se soggetta ad interventi mirati ad assicurare un servizio pubblico per l’incolumità delle persone a mare, la tutela, la salvaguardia ed il monitoraggio dell’ambiente, rappresenterebbe non solo uno strumento primario per la protezione dei cittadini e la valorizzazione dell’ambiente marino, ma anche un ritorno di immagine per il territorio ed il suo sviluppo turistico, con positive ricadute sugli investimenti e sull’incremento dei posti di lavoro. La sicurezza degli arenili e delle acque prospicienti è un elemento sostanziale per la qualificazione delle coste locali balneabili ed un parametro fondamentale per l’acquisizione del riconoscimento della Bandiera Blu, ottenuta senza soluzione di continuità a far data dall’anno 2010.

È obiettivo dell’ente assicurare una risposta organizzativa efficace al servizio di sicurezza balneare riguardo alle spiagge libere e le acque prospicienti, al fine di garantire la piena e sicura fruizione, tanto ai frequentatori locali quanto agli innumerevoli turisti, in considerazione altresì delle misure di contenimento epidemiologiche che hanno determinato, anche per la stagione balneare 2021, la riproposizione di linee guida e protocolli prescrittivi e monitori a garanzia di una corretta fruizione.