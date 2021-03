Spezia-Cagliari 2-1, clamoroso gol di Joao Pedro annullato dal Var all’ultimo secondo. Il Cagliari perde lo spareggio salvezza contro lo Spezia e adesso rischia seriamente la serie B, si sveglia solo nel finale ma non riesce a rimediare. Annullato nel recupero il pareggio per un fuorigioco di Simeone, la cura Semplici non funziona più e i rossoblù restano terzultimi. Ne parliamo ora in diretta a Radio Casteddu con “A bocce ferme dopo il Cagliari” con Jacopo Norfo e Gigi Garau. Lo Spezia ha giocato meglio in alcuni tratti ma il Cagliari recrimina per due clamorosi gol sbagliati da Simeone a porta praticamente spalancata. La difesa continua a subire una media di due gol a partita e con questi numeri la salvezza, a dieci giornate dalla fine, diventa un’impresa. Perchè se Crotone e Parma continuano a perdere, la sconfitta di oggi del Cagliari vale doppio perchè consente allo Spezia di andare a sette punti di vantaggio e con gli scontri diretti a favore.