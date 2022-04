Speciale Primavera/Estate: Horizon inaugura la bella stagione con tantissime novità

Speciale Primavera/Estate Horizon. Horizon inaugura la bella stagione con tantissime novità.

È tempo di donare un nuovo look agli spazi esterni della propria abitazione. La bella stagione fa infatti venire voglia di trascorrere più tempo all’aperto. E per prendersi cura di giardini e terrazzi ci vogliono gli strumenti giusti e tanta creatività. Horizon offre questi strumenti proponendo un’ampia gamma di articoli per il garden e per l’arredo esterno. Naturalmente, all’interno del punto vendita, non mancheranno le promozioni con gli “Speciali Primavera/Estate”.