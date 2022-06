Spazzatura selvaggia a Cagliari, caccia ai “caddozzi” in città: 70 sanzioni nelle ultime settimane

Settanta sanzioni in poche settimane. La Polizia Locale prosegue con i controlli per il decoro della città. Proseguono in tutta la città, ma con particolare attenzione alle zone del centro caratterizzate dalle numerose presenze soprattutto nel fine settimana, i controlli della Polizia Locale. Le attività del Corpo si sono concentrate sia sull’abbandono dei rifiuti, con gli appostamenti del personale operativo e le verifiche sui conferimenti, sia sulla regolarità amministrativa degli esercizi commerciali.

Nel corso delle ultime settimane, sono state rilevate numerose irregolarità che hanno portato alla redazione di settanta verbali di contestazione.

Nessuna infrazione, invece, per quanto riguarda le zone ritenute a criticità elevata per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. Tra le vie Gioberti e Bacaredda, in via Farina i controlli non hanno portato alla contestazione di irregolarità. In via Pacinotti, accanto all’Isola ecologica, è stato rinvenuto un sacco nero contenete rifiuti cartacei ma nonostante l’apertura dello stesso, gli operatori non hanno reperito elementi utili all’identificazione dell’autore dell’illecito.

Verifiche anche in via Costituzione e in via Baylle dove, oltre a due mastelli lasciati irregolarmente, è stato notato un soggetto che tentava di inserire una siringa nei bunder. Alla vista degli agenti, il contravventore si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e identificato. La successiva perquisizione presso il Comando di via Crespellani, ha permesso di stabilire che il soggetto fosse in possesso di sostanze stupefacenti e questo ha fatto scattare la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.