Spazzatura a Cagliari, i residenti di Villanova a Radio Casteddu: “Buste in strada per giorni”

Ancora segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a buste di spazzatura non ritirate poiché non conferite dentro ai mastelli. A Radio CASTEDDU, una cittadina, Benedetta, spiega: “Io le vedo nella zona di Villanova, via Lanusei, zona Bastione, ho notato soprattutto la plastica che ad esempio la sera affianco ai cassonetti blu qualcuno espone una busta trasparente contenente della plastica. Il giorno dopo i cassonetti sono svuotati ma le buste sono a terra.

Queste rimangono anche giorni e si aggiungono al problema del fine settimana. In via Eleonora d’Arborea, per esempio, la strada di passaggio che collega viale Regina Margherita e via Garibaldi non ci sono neanche cestini dove riporre la spazzatura da passeggio e il fine settimana ci ritroviamo ad avere bottiglie, carta di pizza, un po’ di tutto insomma. Quello più rilevante è il fatto che chi fa la raccolta differenziata non ritira la spazzatura se non è nel mastello, anche se è ben differenziata, e queste buste sono anche grandi e giacciono nelle strade, nei marciapiedi per tanto tempo. A mio parere sono diversi i tipi di responsabilità, una dei cittadini che devono seguire le normative e l’altra del servizio della nettezza urbana che è un servizio pubblico per cui non può non ritirare una busta che chiaramente è ben differenziata. Sono anni che invio delle segnalazioni perché abbiamo avuto il problema che certe buste sono rimaste anche due settimane e sappiamo bene che non posso stare più di 3 giorni”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU