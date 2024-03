Sparatoria in pieno giorno a Roma, gambizzato un 55enne: sos violenza in Italia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura questa mattina alla Magliana, a Roma. Attorno le 9, in via Pian Due Torri, una donna ha sentito uno sparo provenire dalla strada e ha dato l’allarme dopo aver visto un uomo riverso a terra in una pozza di sangue. È un elettrauto di 55 anni, colpito a una coscia e subito trasportato in codice rosso all’ospedale romano San Camillo. L’accusa è di tentato omicidio e al momento non si esclude nessuna ipotesi circa le motivazioni dietro quello che appare un vero e proprio agguato. A compiere il gesto sarebbero stati due uomini a bordo di un auto e sembrerebbe frutto di un regolamento di conti ma tutto è al vaglio degli inquirenti. L’uomo non è in pericolo di vita.