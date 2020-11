Sparatoria davanti alla sinagoga a Vienna: “Ci sono 7 morti”

Allarme terrorismo a Vienna, per un presunto attacco alla sinagoga di Seitenstettengasse. Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi vicino a https://www.quotidiano.net/esteri/vienna-sinagoga-1.5674642Schwedenplatz, nei pressi dell’edificio religioso. Le ultime notizie parlano di 7 morti, tra cui un poliziotto e un attentatore, e diversi feriti. In corso un’operazione su vasta scala della polizia: isolata la zona, con la maggior parte del centro della capitale austriaca posto in lockdown. Il ministero degli Interni ha comunicato che uno dei presunti attentatori è stato ucciso dalla polizia, un altro è in fuga. Non esclusa la pista terroristica. La notizia completa sul nostro giornale partner Quotidiano.net