Spara e uccide la moglie malata, poi si costituisce: l’ennesima triste tragedia italiana

Dramma familiare a Parma. Giorgio Miodini, ex tassista di 76 anni, ha ucciso con un colpo di fucile al volto sua moglie, Silvana Bagatti, da tempo malata e costretta a letto. Appena commesso il delitto, attorno alle 8 e 30 di questa mattina, l’uomo ha chiamato il 112 dicendo semplicemente “Venite, l’ho ammazzata”. Proprio la malattia della donna potrebbe aver spinto il marito all’omicidio. Secondo quanto raccontato da alcuni vicini, infatti, il 76 enne si sfogava spesso circa la situazione in casa e i sacrifici per star vicino a Silvana, sua moglie da 45 anni. I due coniugi non avevano figli. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo era ancora in casa accanto al corpo della moglie ed è stato arrestato.