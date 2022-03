Spaccio vicino alle scuole, minorenne arrestato ad Arbus.

Il 18 marzo i Carabinieri della Stazione di Arbus hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di un istituto scolastico superiore un minore del luogo, studente, il quale sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di quindici grammi di infiorescenza di cannabis indica. L’immediato controllo esteso al domicilio del minore ha consentito il rinvenimento di ulteriori diciotto grammi della medesima sostanza stupefacente suddivisi in 4 involucri. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il minore, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari ed affidato all’esercente la patria potestà.