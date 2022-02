Spaccio e armi un affare di famiglia: madre e figlio arrestati a Sassari

Soci in affari e con un solido ruolo all’interno della malavita locale, madre e figlio sono finiti in manette per possesso di droga e munizioni a Cagliari. I carabinieri delle compagnie di Bonorva e Alghero, in provincia di Sassari, hanno arrestato una donna e suo figlio che nella loro casa al centro di Ittiri spaccavano droga. I militari dopo avere visto il giovane vendere due dosi di cocaina a un cliente, davanti alla sua abitazione, hanno fermato i due e proceduto a una perquisizione della casa dove il ragazzo vive con la mamma. Nell’appartamento sono stati ritrovati cocaina, marijuana, hashish, munizioni per pistola, sostanza per il taglio dello stupefacente, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Madre e figlio sono stati arrestati e con il processo per direttissima sono stati disposti i domiciliari per il ragazzo.

