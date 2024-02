Spaccio di marijuana a Cagliari, arrestato un pusher 30enne a Sant’Elia

L’uomo è stato fermato dalla polizia giovedì in via Schiavazzi. Ha mostrato evidenti segni di nervosismo e con una mossa fulminea, pensando di non essere notato, si è disfatto di 2 bustine di cellophane con 3 grammi di marjuana. A casa sua nascondeva 370 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio