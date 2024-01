Spaccio di hashish e cocaina, giovane arrestato a Villa San Pietro.

Villa San Pietro, arrestato dai carabinieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un ventiquattrenne del luogo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato fermato nel corso della notte ad un posto di controllo, e dalla perquisizione personale è saltata fuori una pallina termosaldata di cellophane contenente mezzo grammo di cocaina. Sulla base di tale presupposto, dopo aver chiamato rinforzi, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione presso la quale il ragazzo risiede. Vi hanno rinvenuto ulteriori 40 grammi di cocaina, 5,5 grammi di hashish, 3.600 euro in banconote, tre bilancini di precisione e materiale vario per il taglio e il confezionamento. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di processo.