Spaccio di droga in piazza Garibaldi: arrestato un ragazzo, sequestrati 8 kg di hashish

Spaccio di droga in piazza Garibaldi: arrestato un ventenne, sequestrati 8 kg tra hashish e marijuana.

Operazione dei carabinieri nelle principali piazze di Cagliari e provincia. I militari hanno notato un giovane in piazza Garibaldi, coinvolto in un costante andirivieni. Il giovane era in possesso delle chiavi del lucchetto di uno stabile abbandonato in via Paoli.

Entrati nel locale, i militari hanno trovato 8 kg di hashish, 350 grammi di marijuana e oltre 400 euro frutto dello spaccio.

Il ventenne, diventato un punto di riferimento per l’approvvigionamento di droga, è stato trasferito al carcere di Uta.