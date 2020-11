Spaccio di droga a Cagliari, 21enne finisce agli arresti domiciliari

Il provvedimento riguarda un 21enne residente in via Schiavazzi, disoccupato, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine ed è stato emesso a seguito dell’arresto in flagranza in concorso per spaccio avvenuto lo scorso 22 luglio 2020.