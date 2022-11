Spaccio di cocaina e marijuana, giovane denunciato a Sant’Antioco.

Il 19 novembre, a Sant’Antioco, i Carabinieri della Compagnia di Carbonia, coadiuvati da quelli del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un 22enne del luogo. Il giovane, all’esito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 1 gr. di cocaina, 1 gr. di marijuana, un bilancino di precisione e materiale idoneo per il taglio e confezionamento della sostanza, e anche di 570 euro verosimile provento di pregressa attività di spaccio; quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.