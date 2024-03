Spaccio di cocaina davanti al cimitero di Dolianova, cagliaritano in arresto.

Si sta svolgendo un questo momento l’udienza di convalida dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina di un quarantenne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, operato dai Carabinieri del Radiomobile di Dolianova.

Sono stati proprio la pregressa conoscenza del quarantenne e il suo atteggiamento ad insospettire una pattuglia quando, in tarda mattinata, è stato notato davanti al cimitero di Dolianova mentre si guardava intorno in attesa di qualcuno. Così i militari hanno deciso di approfondire e, avvicinatisi per un normale controllo, hanno colto quel rapido gesto con cui chi non vuole essere colto in flagranza cerca di disfarsi di qualcosa gettandolo via.

Non ci è voluto molto tempo per individuare due piccole torce di quelle tascabili che sono state trasformate per l’occasione in un ottimo nascondiglio per oltre una quindicina di dosi di cocaina già in singole confezioni.