Spaccio di cocaina a Dolianova, arrestato un 38enne

Ieri attorno alle 22 a Dolianova, i carabinieri del Radiomobile, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni di Monastir e Barrali, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un trentottenne del luogo, noto alle forze dell’ordine. Questi attorno alle 17,30 circa è stato fermato casualmente e controllato da un equipaggio del Radiomobile a Ussana in via Roma, mentre era alla guida del proprio furgone. L’uomo è stato trovato in possesso di un barattolo contenente 5 dosi singole confezionate di cocaina per un peso totale di 2,3 grammi, nonché denaro contante per un importo complessivo di 640 euro in banconote di piccolo taglio. Ne è conseguita una perquisizione presso la residenza dell’uomo e altri locali che sono nella sua disponibilità. L’attività ha permesso di rinvenire una spatola metallica con residui di cocaina utilizzata per il taglio e il frazionamento dello stupefacente e denaro contante in banconote di piccolo e medio taglio per un valore di 13.650 euro, davvero tanto denaro. Lo stupefacente e il denaro detenuti sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale, saranno temporaneamente custoditi per i successivi accertamenti e il versamento su un libretto postale giudiziario per quanto attiene al denaro. L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.