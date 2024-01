Spacciava droga ai giardini pubblici, 19enne arrestato a Iglesias

Iglesias, spaccio nei giardini pubblici. Arrestato un 19enne.

Nel pomeriggio di venerdì, presso i giardini pubblici ubicati nella via Oristano, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias hanno individuato un giovane 19enne originario del posto già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti.

Gli agenti hanno quindi proceduto ad un controllo, durante il quale il giovane ha manifestato fin da subito segni di nervosismo. I sospetti si sono rivelati fondati quando i poliziotti hanno trovato circa 13 grammi di marijuana e un coltello a serramanico.

La perquisizione estesa anche al suo domicilio, ha consentito di rinvenire ulteriori 19 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utile per il confezionamento.

Il giovane è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il G.I.P., nel corso dell’udienza tenutasi ieri mattina, ha convalidato l’arresto, disponendo per il 19enne l’obbligo di presentazione alla P.G..