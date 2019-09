Spacciatori nigeriani arrestati e rilasciati a Cagliari, il caso in Parlamento: “Liberi di delinquere e scomparire?”

La vicenda dei tre spacciatori africani arrestati a Cagliari, nella giornata di ieri dalla Polizia, processati e rilasciati senza nessuna misura cautelare, sarà oggetto di una interrogazione del Deputato di Fdi Salvatore Deidda rivolta al Ministro dell’Interno, della Giustizia e degli Esteri.

“Pregiudicati, senza fissa dimora, richiedenti protezione internazionale, che è stata respinta, sono stati rilasciati e quindi liberi di tornare a delinquere e scomparire nel territorio italiano” dichiara il Deputato di Fdi ” trovo scandaloso che ancora oggi non ci siano rimpatri, espulsioni con accompagnamento e gli stessi delinquenti ritornino dove solitamente svolgono gli sporchi affari. La polizia fa gli arresti ma il giorno dopo eccoli nuovamente in strada. Non si tutelano i cittadini, italiani e stranieri onesti, si continuano a vivere situazioni di degrado e delinquenza che le città non possono più sopportare. Chi spaccia o delinque non ha colore o nazionalità ma almeno quello stranieri scontino le pene nel Paese d’origine”