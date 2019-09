Spaccia cocaina nel rione di Santa Teresa, pregiudicato 24enne arrestato a Pirri

La polizia ha arrestato un pregiudicato 24enne di Cagliari per spaccio di sostanze stupefacenti. Roberto Coiana, questo il nome, è stato notato dagli agenti della squadra volante mentre, dopo esser sceso da un’auto con a bordo altri due giovani, si è avvicinato con fare sospetto a un gruppo di ragazzi in via Sanna, nel rione popolare di Santa Teresa a Pirri. L’automobile è stata poi “intercettata” in via Goretti. Il ventiquattrenne si è da subito mostrato nervoso, e ai poliziotti sono bastati pochi minuti per capire il perchè: nelle tasche dei pantaloni, infatti, “custodiva” un totale di venticinque grammi di cocaina. In casa, inoltre, gli agenti hanno trovato altra droga, accuratamente nascosta dentro il cassetto di un comò, oltre a un bilancino di precisione.

Nei guai anche un diciannovenne presente all’interno dell’auto, L.D.: dentro una delle tasche dei pantaloni gli agenti hanno trovato quattro grammi di hascisc.