Spaccata notturna con armi da scasso fallita a Quartu: disperata fuga dei ladri, uno arrestato

Hanno tentato di entrare in un centro estetico di viale Colombo a Quartu, in piena notte, con i volti coperti e armati di arnesi da scasso. Sono riusciti a sfondare la vetrata ma non hanno neanche fatto in tempo a varcare la soglia dell’esercizio commerciale, bloccati dall’arrivo di una volante del commissariato di Quartu. Un 35enne è stato arrestato per furto aggravato, il complice è ancora ricercato.

Nelle ultime settimane la polizia ha intensificato i controlli notturni in città proprio in seguito al costante aumento di furti notturni a danno di esercizi commerciali, in particolare nella zona dove i ladri sono entrati in azione anche stanotte.

Sorpresi dai poliziotti, i due sono fuggiti a piedi, uno è riuscito a far perdere le tracce, mentre il 35enne sarà processato per direttissima. Gli inquirenti indagano per capire se i due possano essere responsabili di precedenti furti e spaccate notturne.