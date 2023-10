Sottufficiale scomparso nel nulla: “Papà è in Sardegna, sta fuggendo da qualcosa di pericoloso”

“Papà sta fuggendo da qualcosa di più grosso di lui”. Qualcosa di pericoloso? “Non posso escluderlo, escludo solo che si sia allontanato volontariamente dalla sua famiglia”. Samuele Acca è l’unico figlio di Giannardo, il sottufficiale scomparso nel nulla da oltre dieci giorni. Ultimo avvistamento a Fertilia, poi più nessuna traccia. Nemmeno della sua automobile, che pure non passa inosservata, essendo una berlina Audi 4 di colore grigio. Il figlio è sicuro: “Papà era sano come un pesce. Nella vita, per lavoro, ha viaggiato tanto. Ha partecipato a missioni anche in Afghanistan, quello è sempre stato il suo mondo, conosceva tantissime persone”. Ma, c’è un ma: non avrebbe mai lasciato i suoi affetti principali. Il figlio vive e lavora in Belgio ma scende ogni tanto in Sardegna, la moglie invece divideva ogni singolo giorno con Giannardo, che non le faceva mai mancare il suo supporto anche a causa di alcuni problemi di salute e un’invalidità totale. Qualcuno poteva voler fare qualcosa di brutto a Giannardo Acca? Il figlio Samuele, come detto, non esclude nemmeno questa pista. “È un allontanamento pianificato nei minimi dettagli. Per giorni papà è stato cercato da cittadini, volontari e pure dai droni. Ai vigili del fuoco ho detto che si sarebbe potuto essere allontanato via mare, via terra o via aria”.

Giannardo Acca, infatti, ha un brevetto di volo e sa guidare le barche: “Il suo passaporto è rimasto a casa, per quanto comunque per girare l’Europa basti la carta di identità. Ma le forze dell’ordine hanno verificato nei porti e negli aeroporti, non c’è nessun passeggero partito che abbia il suo nome”. Il figlio del sottufficiale non si da per vinto: “Continuerò a cercarlo sino a quando non lo ritroverò. Ci troviamo di fronte ad una vicenda che ha ancora molti aspetti da chiarire, come un puzzle al quale manca qualche tessera e che, quindi, non è chiarissimo”.