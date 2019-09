Sottosegretari, nuovo rinvio: troppe tensioni tra i 5 Stelle

“Domani (oggi, ndr) sarebbe buono riuscire a completare la squadra di governo per essere quanto prima pronti a partire», diceva, ieri mattina, il premier Giuseppe Conte da Bruxelles. Facile a dirsi, meno facile a farsi. Infatti, a sera, filtra la notizia dello stop: troppe tensioni, soprattutto interne ai 5 Stelle, quindi è probabile un rinvio. Morale, al Cdm di oggi, nessuna cerimonia è in vista: per conoscere i nomi di viceministri e sottosegretari bisognerà attendere domani.

