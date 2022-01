Sospiro di sollievo al Brotzu, fuori pericolo il 16enne travolto da un’auto in piazza Michelangelo a Cagliari

Non è più in pericolo di vita il sedicenne rimasto ferito gravemente, ieri, nel terribile schianto tra la sua motocicletta e un’automobile nella centralissima piazza Michelangelo a Cagliari. Il baby centauro, fortunatamente, indossava il casco ma, a causa del forte impatto, aveva perso conoscenza. Trasportato d’urgenza al Brotzu, è stato sottoposto dai medici a un delicato intervento chirurgico a causa di una grave lesione ad un rene. L’operazione è andata “molto bene”, fanno sapere dall’ospedale. “I medici sono abbastanza ottimisti anche se, data la delicatezza dell’intervento, la prognosi rimane riservata. Le condizioni del sedicenne restano critiche ma non si trova in pericolo di vita”. Un grosso sospiro di sollievo, quindi. Nei minuti successivi all’impatto, infatti, c’è anche chi aveva temuto il peggio. Ma, col passare delle ore, il quadro clinico del ragazzino è migliorato.

Il 16enne si trova ricoverato nel reparto di Urologia ed è tenuto sotto controllo continuo dagli infermieri e dai medici.