Sospiro di sollievo a Ossi, negativi tutti i tamponi sui sei carabinieri della caserma

Sono tutti negativi i tamponi eseguiti sui carabinieri (6, come si apprende dal sindaco Serra) della caserma di Ossi. Dopo la positività riscontrata sulla compagna di uno dei militari, la struttura era subito stata chiusa in via precauzionale. I test, fortunatamente, hanno scongiurato qualunque possibile caso di focolaio. Una bella notizia in un Comune sardo che, sinora, è stato duramente colpito dal virus. Il sindaco Giovanni Serra, nel dare la notizia, esprime felicità: “Se anche dentro la caserma fossero stati accertati dei casi di Coronavirus sarebbe stato un grosso problema. Finalmente possiamo dare una bella notizia in questo lungo periodo di crisi. La maggior parte dei contagi”, ricorda il sindaco, “sono avvenuti dentro alcune strutture sanitarie”.