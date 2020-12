Sospetto caso Covid a Selargius, paziente soccorso dai Vigili del fuoco

Assistenza al personale sanitario per interventi dovuti all’emergenza Covid. Oggi su richiesta del servizio territoriale 118, alla sala operativa 115, il personale operativo del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari è intervenuto a Selargius in soccorso di una persona con problemi di salute, per un caso sospetto di Covid-19.

Sul posto è stata inviata una squadra ordinaria di Pronto intervento è la squadra del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) della sede centrale del Comando di viale Marconi.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno delimitato l’area e provveduto con le attrezzature e tecniche Nbcr, a penetrare all’interno dell’abitazione per portare la persona all’esterno della struttura e affidarla agli operatori sanitari che hanno effettuato il trasporto in ospedale.