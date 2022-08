Sos a Radio Zampetta Sarda: trovato un cucciolo, qualcuno lo riconosce?

Trovato meticcio beige sprovvisto di microchip zona Villanova, precisamente in via San Giovanni all’altezza della chiesa San Mauro. Taglia piccola, sano, ben tenuto e molto vivace. Chi lo avesse smarrito può contattare 3402500751.

