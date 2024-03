Sos Quartu, solo due giorni per trovare stallo a una gatta prossima al parto

Un vero SOS a radio zampetta sarda per una dolcissima gattina prossima al parto, recuperata da una ragazza a Quartu per la sterilizzazione ma il veterinario si rifiuta perché avanti con la gestazione.

Purtroppo chi la ha recuperata per motivi di lavoro non può tenerla perché prossima a una trasferta, chiede l’ aiuto di una persona che la possa stallare lasciando in prestito per tutta la degenza la gabbia.

Noi di radio zampetta sarda ci impegnamo per sponsorizzare le adozioni.

Quartu, Cagliari e hinterland per lo stallo, se non si dovesse trovare niente venerdì verrà lasciata libera nel territorio a partorire chissà dove con dei micini destinati alla morte.

Contattate il +39 347 937 2217 preferibilmente con un primo messaggio whatsapp.

CONDIVIDETE!!