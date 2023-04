Sos per Zampe matte onlus, aperta raccolta cibo

” Il cibo scarseggia da qualche settimana, abbiamo bisogno del vostro aiuto per sfamare i tanti gatti che seguo.

Doppio appuntamento per sabato 8 aprile, con la raccolta cibo presso Arcaplanet in via Calamattia 21 Cagliari e presso il Conad Superstore di Quartu Sant’Elena, dalle ore 10 alle 20.

Ringrazio per ogni piccolo gesto d’ amore.”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

L’ appello della Presidentessa dell’ Associazione “Zampe Matte ” onlus di Antonella Zonca in aiuto ai tanti gatti bisognosi: