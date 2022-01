Sos per Tatina Simy di Capoterra: “Non riesco più a sfamare e curare i miei tanti gatti, aiutatemi”

A RADIO ZAMPETTA L’ APPELLO DI AIUTO PER TATINA SIMY DI CAPOTERRA: ” AIUTATEMI A SFAMARE E CURARE I TANTI GATTI CHE SEGUO, LA MIA SALUTE E LE RISORSE ECONOMICHE NON ME LO CONSENTONO PIÙ. ”

Tatina Simy è una volontaria di Capoterra, versa in condizioni economiche precarie e anche la salute prima o poi la costringera’ ad abbandonare la sua missione.

Si prende cura di circa 22 gatti, con sterilizzazioni, antiparassitari e pappe, le spese da fronteggiare sono tantissime, segue il suo appello disperato:

” Per il bene dei gatti ho messo da parte l’ orgoglio, vivo grazie al reddito di cittadinanza che mi consente di pagare l’ affitto e a malapena riesco a pagare le bollette.

Per me praticamente resta poco e niente, l’ importante è garantire almeno un pasto al giorno ai gatti, e quando non posso mi aggiusto con della pasta.

Dovrei sterilizzare 5 femmine e castrate 7 maschi ma non ho la disponibilità economica.

Se qualcuno vuole tendere una mano in aiuto ne sarei felicissima.

Chiedo anche la collaborazione di una volontaria, purtroppo ho un problema ai reni che sta gradualmente avanzando, questo mi costringerà a dover rinunciare alla loro cura perché le forze mi abbandoneranno.

Potete contattarmi al



per qualsiasi donazione, che siano pappe, antiparassitari o donazione di soldi da versare anche direttamente al mio veterinario.

Gli estremi per un versamento sono i seguenti:

IT12B0101544080000035006392

Banco di Sardegna BPER Gruppo

Intestato a Simonetta Ferrara. Un grazie a chi mi aiuterà nella mia missione." Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda". Messaggi Casteddu online 380 747 6085

