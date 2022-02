Sos per Steve, il gattino smarrito in via Cadorna a Quartu: ha paura di tutto, ritroviamolo

Stevie è un gattino di 1 anno, non è stato castrato. È molto timido non è mai uscito e ha paura di tutto. Scappato da via Cadorna Quartu Sant’ Elena.

Aiutatemi a ritrovarlo, grazie. Contatto telefonico 3200855405.

