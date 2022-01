Sos per per un adorabile gattino salvato dal freddo e dalle auto

In una fredda giornata sul ciglio di una strada a scorrimento veloce, lungo la litoranea di Quartu, questo dolcissimo gattino è stato tratto in salvo da una volontaria dal cuore grande.

Attualmente è in stallo temporaneo a Cagliari, è un gattino di circa 6 mesi, tenerissimo, adora le coccole e il contatto con le persone. Chissà nella sua breve vita, quanti momenti di paura e di necessità di aiuto ha vissuto.

Si cerca un’ adozione responsabile, in un clima di amore.

Per qualsiasi informazione contattate il

+39 340 349 9217

Aprite i vostri cuori ai randagini, sono bisognosi di tanto amore.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.