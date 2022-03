Sos per Martin, il gattone ritrovato che ora cerca una famiglia

SOS A RADIO ZAMPETTA PER MARTIN; SI CERCA UNA VERA FAMIGLIA!

L’ appello di Gio GIO per Martin:

“Vi ricordate di questo bellissimo gattone?

– Dopo tre anni la proprietaria di questo gattone che si chiama Martin, ha ritrovato il suo amato gatto.

In questi anni la sua vita è cambiata, ha adottato dal canile due cani che non accettano i gatti.

Ha chiesto a persone di sua fiducia una mano senza nessun risultato.

A malincuore cerca adozione responsabile (con pre affido), in quanto il gatto nel posto in cui si trova è in pericolo costante…

Offre di pagare tutte le spese per il primo anno.

Il gatto ha 5 anni, è affettuoso e castrato.

Disponibilità in caso di adozione a visita veterinaria e test fiv felv.

Qualsiasi altra informazione sul gatto, solo in privato.

Per ulteriori informazioni, contattate il 3490740637.

Grazie a tutti!”