Sos per la dolce Pira: “Il suo pastore morto a Maracalagonis, cerca stallo o adozione”

Sos per Pira, abbandonata con la morte del pastore, cerca stallo o adozione. Chi lancia l’appello è il comandante provinciale Mura delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente: “È una vera emergenza, purtroppo non abbiamo lo spazio per tenerla in un ambiente migliore di dove è adesso, ossia nelle campagne di Mara. Chiediamo la collaborazione a chi può offrire uno stallo, o ancora meglio una famiglia con un’ adozione del cuore”.

“L’abbiamo portata a fare una visita di controllo, siamo in attesa dei referti. Pira è dolcissima, va d’accordo con i suoi simili e con l’umano. Chi fosse interessato può contattarci con una mail all’ indirizzo: c[email protected] o contattare la redazione di Radio Zampetta Sarda al +393480941632″.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda