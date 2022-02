Sos per Jolie, smarrita in via Boccherini a Quartu

L’ appello a Radio Zampetta Sarda di Michela per ritrovare la sua gattina: “Jolie ha un anno e mezzo, è una gattina sterilizzata, è uscita da casa in via Boccherini nel tratto tra via Parini e via Rossini a Quartu la mattina del 18 gennaio. Non si era mai allontanata.

Chiedo cortesemente la collaborazione di tutti coloro che vivono nel quartiere, di contattarmi immediatamente se la incontrate e di trattenervi con lei fino al mio arrivo.

Per qualsiasi segnalazione contattate il 3711953069