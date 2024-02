Sos per Charlie, si è perso a Settimo San Pietro: aiutateci a ritrovare il gattino bianconero

Il giorno 31 gennaio è stato smarrito Charlie dalla casa in cui era andato in preaffido, è uscito dalla casa in Via Gramsci a Settimo San Pietro vicino a Sinnai, è un gattino di sei mesi, quindi ancora intero, bianco e nero, con occhi verdi e una particolare macchia nera sul musetto che sembra disegnare dei baffi, ha anche il naso nero e due macchie nere nelle zampe anteriori, è abbastanza diffidente e non conosce minimamente il posto in cui si è perso perché veniva da una colonia molto lontana da lì. Lo cerchiamo disperatamente, abbiamo messo i volantini con tutte le informazioni in città e per qualsiasi avvistamento o informazione si può chiamare ai numeri 3288462698, 3405311708, 3271212595

