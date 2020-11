“È in corso un violento nubifragio che potrebbe protrarsi ancora per molto. La raccomandazione è di evitare di uscire in modo da ridurre al minimo i pericoli”. A scriverlo su Facebook è Gigi Puddu, sindaco di Settimo San Pietro.

“I volontari di Protezione Civile sono in giro per il paese per il controllo delle criticità . Dopo la chiusura al traffico della via Garibaldi ora è in corso la chiusura della via Gramsci”.