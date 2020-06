Sos degli infermieri alla Regione: “Sì a nuove assunzioni nella Sanità in Sardegna”

Nuove assunzioni nella Sanità in Sardegna. La richiesta è del sindacato Fials. Dopo la Manifestazione tenutasi del 25 giugno ha chiesto un incontro ai vertici dell’assessorato alla Sanità per rappresentare i disagi e le ingiustizie subite dai lavoratori. La richiesta d’incontro è stata accolta. Il primo punto trattato, il riconoscimento promesso e auspicato per i lavoratori impegnati nell’emergenza covid 19, che come promesso dall’Assessore alla Sanità e dal Presidente della Regione Sardegna, dovrebbe essere approvato entro il mese, per un importo di almeno tre milioni di euro (approssimativamente), nel caso in cui non si riuscisse a recuperare ulteriori fondi dal bilancio regionale.

Ecco le altre richieste: Immediata acquisizione di risorse umane mancanti nelle Aziende Sanitarie Regionali, in particolare nella AOU (Cagliari) al fine di consentire la fruizione delle ferie estive, permettendo alle aziende che non possono accedere alla graduatoria, la nomina di infermieri in “somministrazione oraria” nelle more dell’espletamento dei procedimenti amministrativi necessari per l’assunzione da graduatoria a Tempo Determinato e/o l’espletamento di eventuale concorso.