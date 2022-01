Sos a Capoterra: “Duemila euro di ricompensa a chi trova Lula e la riporta a casa “

Ricompensa di 2 mila per chi riporta Lula a casa, anche se in anonimato, scomparsa a Poggio dei pini. A Radio Zampetta Sarda l’ appello per riportare Lula a casa:

“Mia madre non si arrende, continua a sperare che Lula sia viva a casa di qualcuno, che sia stata presa. Questa è una foto come dovrebbe essere ora, col pelo lunghetto. Lula è sorda ha 13 anni, gli occhi leggermente velati dalla cataratta, cammina a fatica a causa della displasia, è senza denti e sua caratteristica mettere la linguetta fuori tipo pernacchia… Lula è una semplice meticcia ma x mia madre ha un enorme valore affettivo: offresi ricompensa di duemila euro a chi la riporta, anche anonimamente a casa sua. Si è allontanata da casa il 22 giugno 2021, in località Poggio dei pini, Capoterra, strada 66. Portava un collare catarifrangente con nome e numero, ha anche il microchip. Contattate il 328 1662069 se vedete un cane che le somiglia o se avete sue notizie.”