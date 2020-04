Sos al governo: “Fermiamo gli sbarchi di migranti nel Sulcis, e ogni possibile arrivo di positivi in Sardegna”. Ugo Cappellacci annuncia: “Ho presentato questa interrogazione al Governo per conoscere quali azioni intenda porre in essere per scongiurare gli arrivi di clandestini sulle coste del Sulcis. Nel contempo ho notificato la stessa interrogazione al presidente della regione per invitarlo alla assunzione di ogni atto amministrativo ed istituzionale oltre che alla adozione di ogni iniziativa politica al fine di costringere il governo a porre fine agli sbarchi clandestini ed evitare così il rischio di ingresso sul nostro territorio di soggetti positivi al COVID19”.